Опубликована видеозапись ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене

В Интернете появилась видеозапись, на которой запечатлена ракетная атака на средний танк Т-34-85, принадлежащий правительственным силам Йемена. Ролик опубликовал журналист Мохаммед Мансур.

В боевую машину попал противотанковый управляемый ракетный снаряд, выпущенный повстанцами-хуситами, предположительно, в районе города Эд-Дали на юго-западе страны. Снаряд попал в район моторного отделения.

На опубликованных кадрах видно, что когда облако пыли рассеивается, "тридцатьчетверка" остается стоять, будто ракеты и не было. Однако на самом деле пока неизвестно, насколько сильно был поврежден танк.



