Опубликована видеозапись ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене
10 февраля 2019, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]
В Интернете появилась видеозапись, на которой запечатлена ракетная атака на средний танк Т-34-85, принадлежащий правительственным силам Йемена. Ролик опубликовал журналист Мохаммед Мансур.
В боевую машину попал противотанковый управляемый ракетный снаряд, выпущенный повстанцами-хуситами, предположительно, в районе города Эд-Дали на юго-западе страны. Снаряд попал в район моторного отделения.
На опубликованных кадрах видно, что когда облако пыли рассеивается, "тридцатьчетверка" остается стоять, будто ракеты и не было. Однако на самом деле пока неизвестно, насколько сильно был поврежден танк.
#Houthis ATGM attack in #Damet #Dhale #Yemen #YemenWar pic.twitter.com/j8qddpqGZb— Mohamed Mansour ???????? (@Mansourtalk) 9 февраля 2019 г.