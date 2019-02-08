ВСУ планируют проведение учений вблизи Крыма

Украинские военные анонсировали учения воздушных сил в Херсонской области у границы с российской Республикой Крым. Маневры запланированы на февраль текущего года на полигоне "Ягорлык".

В частности, Украиной запланированы учения сил ПВО при участии зенитных ракетных комплексов "Бук-М1", систем С-125 и С-300П/ПО/В1. Об этом говорится в сообщении ВС ВСУ в социальной сети Facebook.

"Командно-штабные, тактические учения, тренировки дежурных сил и проч. Все они будут проходить на фоне созданной обстановки, максимально приближенной к боевой", - учтоняется в сообщении.