В США оценили вероятность размещения крылатых ракет в Европе

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в интервью телеканалу PBS сообщила о планах по размещению в Европе крылатых ракет наземного базирования. Россия предложила Штатам уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД

По ее словам, Соединенные штаты Америки не планируют размещать крылатые ракеты в Европе после прекращения участия в Договоре о ракетах малой и средней дальности (ДРМСД), передает ТАСС.

"Таких планов нет. Но я могу сказать, что следующие шаги будут прорабатываться с учетом консультаций с партнерами и союзниками", - ответила Томпсон на вопрос журналистов.

Напомним, как ранее сообщали АН, Минобороны РФ предложило США уничтожить вооружение, нарушающее ДРСМД. Томпсон же заявила, что нарушением договора эти системы считает "только Россия".