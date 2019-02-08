В США оценили вероятность размещения крылатых ракет в Европе
8 февраля 2019, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в интервью телеканалу PBS сообщила о планах по размещению в Европе крылатых ракет наземного базирования.
По ее словам, Соединенные штаты Америки не планируют размещать крылатые ракеты в Европе после прекращения участия в Договоре о ракетах малой и средней дальности (ДРМСД), передает ТАСС.
"Таких планов нет. Но я могу сказать, что следующие шаги будут прорабатываться с учетом консультаций с партнерами и союзниками", - ответила Томпсон на вопрос журналистов.
Напомним, как ранее сообщали АН, Минобороны РФ предложило США уничтожить вооружение, нарушающее ДРСМД. Томпсон же заявила, что нарушением договора эти системы считает "только Россия".