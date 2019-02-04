США предоставили РФ координаты проведения испытаний ракеты 9М729

Посол Соединенных штатов Америки в России Джон Хантсман сообщил, что американская сторона предоставила Москве "значительный объем информации, подтверждающей нарушения" Договора о РСМД.

В числе данных - географические координаты и даты испытаний ракеты 9М729, которая, по утверждению американских властей, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По его словам, данный договор был "одним из самых успешных соглашений в сфере безопасности", сейчас же российская сторона нарушает положения этого "исторического документа", передает РБК.

Среди прочего, американский посол подчеркнул, что Вашингтон оставляет за собой право отозвать уведомление о выходе из Договора, если Москва в самое ближайшее время вернется к его соблюдению.