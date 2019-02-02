Иран представил миру новую крылатую ракету

Вооруженные силы Ирана представили в субботу, 2 февраля, новую крылатую ракету дальнего радиуса действия, получившую название "Ховейзе". Об этом сегодня сообщает телеканал Press TV.

"Для приведения в готовность этой крылатой ракеты нужно совсем немного времени, и она может летать на малой высоте", - цитирует телеканал министра обороны Ирана Амира Хатами.

Как сообщается, инженеры производителя Aerospace Industries Organization сумели обеспечить дальность полета ракеты в 1350 километров на малой высоте, с высокой точностью попадания.

Как отмечается, ракета была представлена на выставке военных достижений в Тегеране по случаю 40-й годовщины победы исламской революции, и целью ее создания является исключительно оборона.