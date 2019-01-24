Профсоюзы, представляющие интересы американских авиадиспетчеров, пилотов и бортпроводников, выпустили совместное заявление, в котором назвали шатдаун "невероятной" угрозой нацбезопасности.

Об этом в четверг, 24 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на американское издание New York Times. Как отмечается, текст данного документа опубликован на официальном сайте Ассоциации бортпроводников (AFA).

Авторы заявления выступили с категорическим призывом к Белому дому и Конгрессу США как можно скорее принять все необходимые меры для того, чтобы "беспрецедентный" правительственный шатдаун, наконец, завершился.

"В нашей индустрии, нацеленной на предотвращение риска, мы не можем рассчитать текущий уровень риска, не можем предсказать, когда дойдет до момента, когда вся система обрушится", - значится в документе.

Согласно сообщению профсоюзов, огромному количеству работников их сферы приходится постоянно работать сверхурочно для того, чтобы поддерживать систему "на плаву" и избежать неминуемого "краха".