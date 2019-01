Стала известна дата выхода США из ДРСМД

США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если РФ не начнет его соблюдать. Процесс планируют запустить в день истечения срока ультиматума госсекретаря Майка Помпео. Пушков высказался о неудачном итоге переговоров России и США по ДРСМД

Заместитель американского госсекретаря Андреа Томпсон сообщила, что Соединенные штаты намерены начать выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 февраля текущего года.

Томпсон вновь обвинила Российскую Федерацию в нарушении договора, добавив при этом, что на переговорах в Женеве, состоявшихся во вторник, 15 января, какого-либо соглашения так и не было достигнуто.

"Мы не смогли совершить прорыв с Россией... На основании вчерашней дискуссии и соответствующей риторики сегодня, мы не видим никаких признаков того, что РФ выберет соблюдение", - приводит ее слова Reuters.





Briefed @NATO allies on meeting w/ Russians on #Russia’s material breach of #INFTreaty. #NATO allies remain united. #Armscontrol only builds security if all parties meet obligations. Russia must destroy the 9M729 & associated equipment & return to full & verifiable compliance.