Стала известна дата выхода США из ДРСМД
16 января 2019, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]
США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если РФ не начнет его соблюдать. Процесс планируют запустить в день истечения срока ультиматума госсекретаря Майка Помпео.
Заместитель американского госсекретаря Андреа Томпсон сообщила, что Соединенные штаты намерены начать выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 февраля текущего года.
Томпсон вновь обвинила Российскую Федерацию в нарушении договора, добавив при этом, что на переговорах в Женеве, состоявшихся во вторник, 15 января, какого-либо соглашения так и не было достигнуто.
"Мы не смогли совершить прорыв с Россией... На основании вчерашней дискуссии и соответствующей риторики сегодня, мы не видим никаких признаков того, что РФ выберет соблюдение", - приводит ее слова Reuters.
Briefed @NATO allies on meeting w/ Russians on #Russia’s material breach of #INFTreaty. #NATO allies remain united. #Armscontrol only builds security if all parties meet obligations. Russia must destroy the 9M729 & associated equipment & return to full & verifiable compliance.— U/S of State Andrea Thompson (@UnderSecT) 16 января 2019 г.