США планируют отправить военные корабли в Арктику

Глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли. Он отметил, что это будет сделано для проверки их работы в высоких широтах, сообщает USNI News.

Он напомнил, что американский флот демонстрирует присутствие в высоких широтах с 60-х годов, но данная задача выполняется, в основном, подлодками и патрульными самолетами, а не кораблями и судами обеспечения.

Глава ВМС отметил, что последним классом американских кораблей, оснащенных паровыми системами для удаления льда, были крейсеры "Тикондерога", более же современные - такой опцией не располагают.

Помимо этого, Спенсер довольно язвительно прокомментировал активность российского флота в данном регионе: "Нам тоже стоит поискать там объекты научных исследований и спасательных операций".