ТОФ получил корвет «Громкий»

Корвет "Громкий" передали в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) во вторник, 25 декабря. На 33-м причале во Владивостоке зачитали приказ главнокомандующего, а на корабле подняли флаг.

В церемонии приняли участие представители командования Восточного военного округа и ТОФ, в числе которых был командующий ВВО Геннадий Жидко и начальник штаба ТОФ контр-адмирал Сергей Рекиш.

"Вручаю вам военно-морской флаг. И ни при каких условиях не спускайте его перед противником!" - цитирует ТАСС командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко.

Длина корвета проекта 20380 – более 100 метров, водоизмещение - 2220 тонн. Вооружение: противокорабельный ракетный комплекс "Уран" и ЗРК "Редут", торпеды, крупнокалиберные пулеметы и гранатометные установки.

Дальность плавания корабля составляет 4000 миль, а на корме, кроме прочего, находится вертолетная площадка с ангаром для базирования вертолета Ка-27 в противолодочном варианте.