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Братья-близнецы из Татарстана пошли в армию вне очереди
23 декабря 2018, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]
Анатолий и Николай Давыдовы, братья-близнецы из Татарстана, добились от военкомата «особого приглашения»: ребята так хотели в армию, что прибыли на призывной пункт прежде, чем получили повестки.
«Братья-близнецы Анатолий и Николай Давыдовы добились от военного комиссариата Республики Татарстан призыва на военную службу вне очереди. Уроженцы города Бугульмы настолько хотели на военную службу, что прибыли в военкомат региона до приглашения по повестке», - сообщила пресс-служба Центрального военного округа.
«У нас в семье все мужчины служили в армии. Считается позором, если ты не отдал долг Родине. Каждый уважающий себя мужчина должен пройти через этот путь», - пояснил Анатолий Давыдов свое и брата решение.
«Внеочередные» призывники Давыдовы успешно прошли медицинскую комиссию. Братьям была предоставлены возможность выбора будущего места службы, и они выбрали одну из закрытых воинских частей на юге России. Всего в осеннем призыве из Татарстана в войска отправились более трех тысяч новобранцев, сообщает РИА Новости.
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