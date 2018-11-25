Минобороны опубликовало видео последствий химатаки в Алеппо

В Алеппо медики в настоящий момент оказывают помощь мирным жителям, которые пострадали после применения химического оружия боевиками. Кадры были опубликованы Министерством обороны России. Десятки мирных граждан, среди которых дети, пострадали в Алеппо при химатаке

Как ранее сообщали АН, после субботнего обстрела террористами районов Алеппо аль-Халидия и аз-Захра снарядами с хлором ранены 107 человек. От газа пострадали минимум четыре ребенка.

Огонь велся с юго-восточного направления в сторону северно-западных районов Алеппо. Кварталы разрушены, людей десятками экстренно доставляют в местные медицинские учреждения.





Видео предоставлено Россия24 и РИА ФАН