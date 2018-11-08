В России прокомментировали запуск ВВС США ракеты Minuteman III

Российские эксперты прокомментировали запуск МБР Minuteman III военно-воздушными силами США. По их словам, испытания проводятся для того, чтобы выяснить пригодность ракет к боевым пускам. ВВС США испытали баллистическую ракету Minuteman III

Военный эксперт Виктор Литовкин назвал ситуацию стандартной: "По договору СНВ-3 США и Россия могут проводить испытания своих баллистических ракет. Я не думаю, что это как-то связано с внешней обстановкой", - пояснил он.

Эксперт напомнил, что данные ракеты находятся на вооружении с 1980-х годов прошлого века, они дорабатывают свой гарантийный ресурс, и в ближайшее время МБР подлежат обязательной замене, передает ФАН.

"Скорее всего, запуск Minuteman'а проводился с целью продления гарантийных сроков эксплуатации изделий этого типа", - предположил замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.