В России прокомментировали запуск ВВС США ракеты Minuteman III
8 ноября 2018, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]
Российские эксперты прокомментировали запуск МБР Minuteman III военно-воздушными силами США. По их словам, испытания проводятся для того, чтобы выяснить пригодность ракет к боевым пускам.
Военный эксперт Виктор Литовкин назвал ситуацию стандартной: "По договору СНВ-3 США и Россия могут проводить испытания своих баллистических ракет. Я не думаю, что это как-то связано с внешней обстановкой", - пояснил он.
Эксперт напомнил, что данные ракеты находятся на вооружении с 1980-х годов прошлого века, они дорабатывают свой гарантийный ресурс, и в ближайшее время МБР подлежат обязательной замене, передает ФАН.
"Скорее всего, запуск Minuteman'а проводился с целью продления гарантийных сроков эксплуатации изделий этого типа", - предположил замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.
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