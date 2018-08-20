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В 2020 году РФ может начать поставки ЗРС С-400 в Индию
20 августа 2018, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что Российская Федерация уже в 2020 году может начать поставки в Индию зенитно-ракетных систем С-400.
«Что касается Индии, то если до конца года подпишем контракт, то я думаю, что в 2020 году поставки реальны», - сказал Шугаев. По его словам, все технические и коммерческие аспекты контрактов подготовлены. Россия готова их подписать во время российско-индийского саммита в октябре.
Кроме этого, Шугаев подчеркнул, что Индия на данный момент находится под «сильным прессингом» Соединённых Штатов. Несмотря на то, что Америка за покупку российский вооружений обещала не подвергать санкциям стратегических союзников, давление все равно продолжается, передаёт kp.ru.
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