Владимир Путин сообщил о поступлении новых кораблей в ВМФ

Военно-морской флот России в 2018 году получит 26 новых кораблей и судов, при этом 4 из них будут оснащены ракетно-зенитным комплексом «Калибр», сообщил Владимир Путин на торжественном приеме по случаю Дня ВМФ. Путин на катере поприветствовал экипажи кораблей на параде в Петербурге

Четыре надводных корабля, противодиверсионный катер и три судна обеспечения в этом году в состав ВМФ уже поступили. По словам главы российского государства, меры по укреплению и развитию ВМФ России будут продолжены, как и его оснащение.

Военно-морские парады в честь Дня ВМФ России состоялись сегодня во Владивостоке, в Петербурге, в Севастополе и в сирийском Тартусе.