Парад кораблей в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке

Парад кораблей и военно-спортивный праздник прошли во Владивостоке в честь Дня ВМФ. Участие приняли более 1,5 тысячи военнослужащих, 40 боевых морских судов и свыше 20 единиц сухопутной военной техники.

Действие происходило в Амурском заливе. Морской спецназ показал зрителям захват подводной лодки условного противника. Потом на побережье при огневой поддержке кораблей высадился десант. Завершатся праздничные мероприятия салютом и фейерверком в честь Дня Военно-Морского Флота России.

Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-Морского Флота. Министр обороны отметил, что личный состав ВМФ бережно хранит лучшие флотские традиции, уверенно выполняет сложные боевые задачи в различных районах Мирового океана.