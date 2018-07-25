США отказались поставлять новейшие истребители в Турцию

Соединённые Штаты приостановили поставку F-35 Турецкой республике из-за намерения Эрдогана купить у РФ С-400.

Как сообщает газета The Washington Times, американский парламент внес поправку в военный бюджет США на 2019 год, запрещающую передавать Турции F-35.

При этом окончательное решение будет принято после того, как Пентагон даст свой ответ. Министерство обороны США представит сенаторам доклад о том, как срыв поставок сможет повлиять на международные отношения. Известно, что министр обороны США призывал Конгресс не замораживать поставки в Турцию F-35, передаёт «Свободная Пресса».

Решение Турции приобрести у РФ С-400 было принято ещё в конце 2017 года, США сразу выразила своё недовольство, однако Турция решила не идти на уступки.