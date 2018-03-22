Под Екатеринбургом пройдут масштабные учения РВСН с применением ПГРК «Ярс»
22 марта 2018, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]
Масштабные командно-штабные учения РВСН со стратегическими ракетными комплексами «Ярс» и беспилотниками пройдут в конце марта в Свердловской области, сообщили в Министерстве обороны.
В учениях задействуют порядка трехсот единиц техники и более трех тысяч военнослужащих Тагильского ракетного соединения РВСН, на вооружении которого находится подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс». «Для отработки вопросов прикрытия позиционного района дивизии и имитации действий авиации условного противника будет использовано звено сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31. Для поиска и борьбы с ДРФ будут применяться вертолеты военно-транспортной авиации и комплексы с БЛА», — говорится в сообщении.
В ходе учений военнослужащие отработают маскировку ПГРК, вывод частей и подразделений РВСН из-под ударов. Также будут отработаны противодействие современным и перспективным средствам воздушного нападения и оповещение об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа.
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