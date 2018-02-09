Учения военно-транспортной авиации в тяжелых условиях состоялись под Тверью
9 февраля 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
Под Тверью состоялись учения экипажей военно-транспортной авиации. Пилоты, в частности, отрабатывали на аэродроме Мигалово навыки взлета и посадки на снежную грунтовую полосу в экстремальных условиях.
Отмечается, что в учебных мероприятиях участвовали летчики за штурвалами самолетов Ан-12, Ил-76, Ан-22 "Антей", а также Ан-124 "Руслан", передает сегодня RT.
Пилоты признались, что в Арктике очень тяжело посадить летательный аппарат, так как полоса почти полностью сливается с обычной землей. Именно поэтому кране важно отработать до автоматизма алгоритм действий в столь непростых условиях.
Отмечается также, что на окраине Твери во время учений был сильный снегопад, который осложнял задачу военным.