Владимир Путин объяснил причину гибели подводной лодки «Курск»
11 марта 2018, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]
12 августа 2000 года произошла катастрофа, которую переживала вся страна. На учениях в Баренцевом море недалеко от Североморска затонула атомная подводная лодка К-141 «Курск».
Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. Российский лидер Владимир Путин заявил, что катастрофа подводной лодки «Курск» стала «проявлением общего состояния вооружённых сил».
«После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется, это все не могло армии не коснуться...», - признал глава государства в фильме Андрея Кондрашова «Путин».
Он добавил, что на момент трагедии только приступил к исполнению обязанностей президента и даже «не знал, что там учения какие-то проводятся серьезные». Услышав от министра обороны о потере подлодки, Путин не сразу смог осознать, что произошла трагедия такого масштаба.
Позже расследование установило, что во время учений в торпедном отсеке подводного крейсера «Курск» произошел взрыв, который вызвал пожар и детонацию боеприпасов. Глава государства принял решение о подъеме подлодки, несмотря на возражения экспертов - он же обещал родственникам подводников.
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