Еще в 2007 году специально для американцев была сделана утечка по стратегическому ракетному комплексу "Сармат". А вот разработка крылатой ракеты с ядерной установкой держалась в строгой тайне. Путин рассказал о создании нового оружия в ответ на развертывание ПРО США

Говоря о "Сармате", военное командование Вашингтона пытались натолкнуть на мысль, что система ПРО неактуальна перед преимуществом нового ракетного комплекса, сообщил военно-дипломатический источник RT.

Россия не разглашала данные о работе над крылатой ракетой с ядерной установкой и предпринимала меры по сохранению тайны, но несмотря на всю секретность все испытания по этому оружию были проведены в полном объеме. Результатами испытаний стало основание утверждать, что этот проект "отшлифован" и выполнен.

США и их союзникам пора перестать распространяться о своей системе ПРО и другом оружии вчерашнего дня. Ни у кого в мире, кроме России, гиперзвукового оружия нет, подчеркнул источник.

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН), генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат», которую презентовал во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин, заменит имеющуюся на вооружении российской армии «Воеводу».