Российский генерал: МБР «Сармат» заменит «Воеводу»

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН), генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат», которую презентовал во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин, заменит имеющуюся на вооружении российской армии «Воеводу». В Сети идет бурное обсуждение названия нового российского оружия

Министерство обороны России сообщило, что испытания МБР «Сармат» были начаты в декабре 2017 года. По данным Минобороны, испытания прошли успешно. Новая тяжёлая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», разрабатываемой российской кооперацией промышленности, придёт на смену «Воеводе», передает RT.

Как отметил Каракаев, по своим характеристикам МБР «Сармат» значительно превосходит своих предшественников и не имеет аналогов в мире.

Владимир Путин представил ранее сегодня новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире, в том числе ракетный комплекс «Сармат» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал».