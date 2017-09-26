СМИ назвали причиной гибели российского генерала утечку информации

Результаты предварительного расследования по факту гибели российского генерал-лейтенанта Валерия Асапова в Сирии свидетельствуют о том, что боевики были проинформированы о нахождении российского военного советника.



Это означает, что была допущена утечка информации, благодаря которой боевики нанесли минометный удар по командному пункту сирийской армии в районе города Дейр-эз-Зор, где в тот момент находился Асапов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в органах безопасности Сирии.

Как сообщал ранее «Коммерсантъ», от человека «практически ничего не осталось», поскольку мина угодила прямо в него.



