Трое российских военнослужащих получили ранения в Сирии

Взвод российской военной полиции в количестве 29 человек попал в окружение террористов в районе Идлиба, полицейские несколько часов отражали атаки вместе с бойцами местного племени муали, сообщили в российском Генштабе.

Вывел их из окружения спецотряд деблокирования при поддержке авиации. Кольцо окружения было прорвано и подразделения вооруженных сил России с боями, без потерь вышли в район расположения правительственных войск. Однако в ходе операции получили ранения трое военнослужащих ССО. Все участники этой операции представлены к государственным наградам.

В Генштабе считают, что наступление боевиков было инициировано американскими спецслужбами с целью помешать успешно развивающемуся продвижению правительственных войск к востоку от Дэр-эз-Зора.