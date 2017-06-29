НАТО усиливает контингент в Восточной Европе

Ранее «Аргументы недели» сообщали про то, что Североатлантический альянс намерен закупить боевую авиацию, которая способна обходить системы ПВО. Выяснилось, что НАТО наращивает силы не только в воздухе.

В полную боевую готовность 29 июня приведены четыре батальона НАТО у восточных рубежей Европы, передают «Известия».

Свыше четырех тысяч десантников (это численность 4 батальонов) генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал «небольшим числом» и отметил, что все делается исключительно в целях обороны. Столтенберг сообщил, что вдоль российской границы сосредоточены гораздо большие силы, порядка 10 тысяч воинов. При этом генсек явно «играет цифрами» в свою пользу: одна только танковая бригада США в Польше насчитывает свыше 10 тысяч человек. Всего в Европе сосредоточено свыше 40 тысяч военнослужащих НАТО, и это при том, что все страны-члены Альянса имеют еще и собственные армии. Вдоль российской границы сейчас создано шесть оперативных штабов, способных организовать переброску до ста тысяч солдат.