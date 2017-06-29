Для усиления боевого потенциала Североатлантический альянс намерен закупить истребители, которые способны действовать в зонах, тщательно контролируемых противовоздушной обороной. Об этом заявил генсек НАТО.

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам о планах Альянса усилить свой потенциал за счет специальных военных самолетов, способных преодолевать силы ПВО, сообщает РИА Новости.

Об усилении боевого потенциала Столтенберг заявил после прошедшего заседания глав минобороны государств-участников НАТО.

По словам генсека Альянса, все цели для усиления боеспособности НАТО уже согласованы. Ранее Столтенберг признался журналистам, что расходы НАТО на военные нужды увеличиваются третий год подряд. В 2017 году этот рост составит примерно 4,3%.