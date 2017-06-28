ВМФ России запланировал строительство нового авианосца

Военно-морской флот РФ собирается построить перспективный авианосец, сообщил на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге заместитель командующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

"Уже представлен макет авианосца Крыловским центром, прорабатываются и другие разработки", — сказал Бурсук.

В России пока всего один авианосец, тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", прослуживший почти 26 лет. В сентябре он отправится на ремонт. Как сообщалось, к концу 2020 года его модернизируют и вооружат ракетным комплексом "Калибр-НК" взамен "Гранита". Стоимость работ оценивается в 40 млрд рублей.

Восьмой международный военно-морской салон (МВМС-2017), участие в котором примут оборонно-промышленные предприятия и делегации из 47 государств, начал свою работу в Санкт-Петербурге. Выставка пройдет с 28 июня по 2 июля на территории комплексов "Ленэкспо" и "Морской вокзал".







