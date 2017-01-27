Минобороны собирает металлолом в Заполярье

Последние два года российские военные не только охраняли, как могли, но и чистили Арктику от мусора: 3,6 тысячи тонн металлического лома вывезено с архипелага Новая Земля морским транспортом для утилизации.

По сообщению представителя 12 главного управления Минобороны России полковник Андрея Погодина на конференции Русского географического общества, лом – еще не самая страшная часть работы: в этом году его вывезут еще около 2 тысяч тонн, примерно по столько же в следующем. За то же время утилизовано 376 кубометров всякого бытового мусора, перемещено 726 кубометров грунта, рекультивирована площадь в 34 Га. Ликвидировано 373 списанных здания – подавляющее большинство запланированного количества. Ежегодно на Новую Землю отправляют экологический отряд численностью более ста человек со спецтехникой; основная часть работ ведётся близ полигона Минобороны в посёлках Белушья Губа, Северный и Рогачёво.

Как пояснил Погодин, до 2015 года проблемой засорения полигона и его окрестностей не занимались. В результате на архипелаге только металлолома скопилось примерно 20 тысяч тонн – бочки, трубы, металлические балки зданий и другое. На «большой земле» департамент имущественных отношений Минобороны продаёт металл на аукционах.