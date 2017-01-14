Инструменты кибервойны страшнее армейских боевый действий

Новейшие вызовы появились в сегменте промышленного Интернета и бытового «Интернета вещей», – множество экспертов, аналитиков и военных специалистов уже говорят, что инструменты кибервойны могут быть более эффективны в части воздействия на инфраструктуру противника, чем удары с применением танков, самолётов и ракет, считает председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.



Поэтому правительством в Госдуму внесён пакет законопроектов – о защите критической инфраструктуры. Эти законопроекты содержат не только ключевые определения, но и предполагают повышение ответственности за хакерские атаки на объекты инфраструктуры, которые представляют прямую угрозу технологическому функционированию страны. Это первые шаги, которые усовершенствуют систему регулирования в сфере информационной безопасности.



В других странах мира тоже серьёзно думают о зашите в интернете. Например, Бразилия полностью переписывает всё законодательство под сетевую сферу, может быть, даже слишком активно.



"Существенная часть доходов компаний, корпораций уходит в Интернет, большая часть жизни граждан переходит в Сеть, и нам нужно сделать всё, чтобы вся сетевая проекция нашей жизни имела не меньшую защиту, чем в офлайне", - говорит Леонид Левин.



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