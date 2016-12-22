Российская армия получит средство для борьбы с беспилотниками
22 декабря 2016, 11:27 [ «АН-онлайн» ]
«Более чем убедительными» назвал результаты испытаний реальных опытных образцов вооружения, позволяющего поражать целые «стаи» ударных беспилотных летательных аппаратов директор ОПК Александр Якунин.
По его словам, уже в ближайшие четыре года уникальное средство борьбы с дронами может быть принято на вооружение. Более простые системы армия может получить уже через пару лет. Также появились разработки и собственных БПЛА нового поколения типа «Фазан», способных садиться на хвост.
Объединённая приборостроительная корпорация - структурное подразделение ГК «Ростех». ОПК создана в марте 2014 года в соответствии с указом президента России, занимается разработками в сфере радиоэлектронной промышленности и роботизации, в том числе в оборонных целях.
Читайте также:
Украина не оценила американские беспилотники
На Камчатке сработали ракетные системы С-400