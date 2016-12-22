Украина не оценила американские беспилотники

Американские беспилотные летательные аппараты RQ-11B Analog Raven Systems бесполезны. Такое впечатление высказали в Генеральном штабе Украины после длительного их использования в зоне боевых действий.

Советник начальника Генштаба Натан Хазин назвал дроны неэффективными и высказал сожаление, что их решили использовать. А также о том, что нельзя вернуть их обратно США.

США продали БПЛА Украине в качестве технической помощи на сумму в 12 млн долларов. На просьбу о предоставлении средств противотанковой и противовоздушной обороны американские власти пока не откликнулись, хотя Конгресс США поддержал оказание поддержки ВСУ.