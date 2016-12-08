Индия хочет закупить 5 тысяч снайперских винтовок

Покупку снайперского оружия индийское оборонное ведомство планирует с дальнейшими планами на его производство на собственных заводах. Всем заинтересованным производителям уже посланы запросы.

Основные требования к винтовкам – высокая точность, прицельная дальность до 1,2 тысяч метров и калибр 8,6 мм, передает ТАСС.

Таким параметрам отвечает современная российская снайперская винтовка «ВС-8» (специально разработана под патрон системы Magnum, выпускается тульским КБП) и американская Barrett 98B. Вот только российское оружие будет стоить дешевле американского.

В индийском ведомстве подчеркивают, что надобность в снайперских винтовках у вооруженных сил намного выше, чем 5 тысяч штук и страна сама хочет их выпускать.