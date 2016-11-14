Судно «Всеволод Бобров» впервые спущено на воду

Судно имени олимпийского чемпиона Всеволода Боброва, построенное по заказу Минобороны для вспомогательного флота ВМС РФ, спущено на воду на Северной верфи. Оно рассчитано на выполнение многих задач.

Среди них возможности выполнения погрузочных, транспортных и буксирных функций, участия в спасательных операциях, чему способствует мощная энергетическая установка, позволяющие двигать даже тяжелые корабли вплоть до авианосцев. «Всеволод Бобров» оснащен противопожарным оборудованием, а также барокамерой для проведения декомпрессии.

Конструкторы заложили в судно возможности проведения картографии рельефа дна и поиска затонувших объектов с помощью эхолота. Оно способно также преодолевать заледеневшие пространства, чему способствует корпус ледового класса ARC4, позволяющий проходить через более чем полуметровую толщину льда. Все названные конструктивные особенности дают хороший потенциал для модернизации и выпуска судов этого проекта под конкретный заказ.

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