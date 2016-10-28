Российские гиперзвуковые боеголовки становятся реальностью

Первая российская гиперзвуковая боеголовка успешно испытана сегодня в Оренбургской области. Гиперзвуковой летательный аппарат (ГЗЛА), он же «изделие 4202», развил скорость до 7 км/сек на высоте 100 км.

ГЗЛА будут использоваться для донесения зарядов до целей на перспективных межконтинентальных баллистических ракетах. На днях одна из таких РС-18 «Стилет» выполнила учебно-боевой пуск до назначенного места на Камчатке. Что касается гиперзвуковой боеголовки, то она способна совершать по пути сложные манёвры, дополнительно затрудняющие перехват средствами ПВО. Если на каждой ракете установить по десятку таких ГЗЛА, то до сих пор наводящая ужас на США «Сатана» покажется потенциальному противнику устаревшей.

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