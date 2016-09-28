Минобороны сообщило о двух испытаниях ракет «Булава»

Минфин не исключил риск роста цен на бензин и дизтопливо |Грабители в Мексике пустили эшелон под откос. И зря |Бурзиев: Ни один всероссийский турнир не должен быть тупиковым для спортсменов |В центре Москвы взяли в заложники иностранца? |МИД РФ призвал США опубликовать весь пакет договоренностей по Сирии |В Якутске с трудом остановили драку ста человек |Главный тренер британской сборной обвинен в коррупции |Самолет чуть не врезался в автомобиль при посадке в Татарстане (ВИДЕО) |Белоруссия может потребовать от РФ плату за охрану западной границы |Белорус упал на рельсы на станции метро в Москве |Завершился 8-й тур РФПЛ |В киевских магазинах "Рошен" ищут мины |Минфин пока не собирается вводить акциз на газировку |Емельяненко посетит Кубок России по ММА |Мнение специалиста: почему нефть падает, а рубль растет |В Улан-Удэ11-летний мальчик госпитализирован, причиной мог стать алкоголь |Россия через несколько дней снимет "овощное эмбарго" с Египта |Стала известна причина аварии на шахте "Юбилейная", где погибли горняки |Итоги опроса: Клинтон победила Трампа на первых теледебатах |Российские производители сельхозтехники получат от правительства 1,5 миллиарда руб |Участники второй международной конференции антиглобалистов подвели итоги работы |Белый дом назвал условия для новых соглашений с Россией по Сирии |ЦБ: российским чиновникам необходимы рекомендации для публичных высказываний |В Китае толпу туристов накрыло волной (ВИДЕО) |В Подмосковье у памятника обнаружили тело младенца |Обливший фотографии Стерджеса мочой арестован |Очередной стреляющий свадебный кортеж: в Москве был введен план "Перехват" |В Твери инвалид поджег свою квартиру, потому что ему надоело жить одному |В ближайшие полгода в России вырастут цены на импортную технику |В центре Москвы по офису ползала ядовитая змея