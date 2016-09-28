Минобороны сообщило о двух испытаниях ракет «Булава»

|07:48
Минфин не исключил риск роста цен на бензин и дизтопливо
|27.09 22:55
Грабители в Мексике пустили эшелон под откос. И зря
|27.09 20:24
Бурзиев: Ни один всероссийский турнир не должен быть тупиковым для спортсменов
|27.09 20:20
В центре Москвы взяли в заложники иностранца?
|27.09 19:38
МИД РФ призвал США опубликовать весь пакет договоренностей по Сирии
|27.09 18:32
В Якутске с трудом остановили драку ста человек
|27.09 17:11
Главный тренер британской сборной обвинен в коррупции
|27.09 16:51
Самолет чуть не врезался в автомобиль при посадке в Татарстане (ВИДЕО)
|27.09 16:12
Белоруссия может потребовать от РФ плату за охрану западной границы
|27.09 14:15
Белорус упал на рельсы на станции метро в Москве
|27.09 12:47
Завершился 8-й тур РФПЛ
|27.09 12:38
В киевских магазинах "Рошен" ищут мины
|27.09 11:50
Минфин пока не собирается вводить акциз на газировку
|27.09 11:27
Емельяненко посетит Кубок России по ММА
|27.09 11:27
Мнение специалиста: почему нефть падает, а рубль растет
|27.09 11:15
В Улан-Удэ11-летний мальчик госпитализирован, причиной мог стать алкоголь
|27.09 10:45
Россия через несколько дней снимет "овощное эмбарго" с Египта
|27.09 07:25
Стала известна причина аварии на шахте "Юбилейная", где погибли горняки
|27.09 07:06
Итоги опроса: Клинтон победила Трампа на первых теледебатах
|27.09 06:53
Российские производители сельхозтехники получат от правительства 1,5 миллиарда руб
|26.09 23:08
Участники второй международной конференции антиглобалистов подвели итоги работы
|26.09 22:33
Белый дом назвал условия для новых соглашений с Россией по Сирии
|26.09 22:18
ЦБ: российским чиновникам необходимы рекомендации для публичных высказываний
|26.09 21:57
В Китае толпу туристов накрыло волной (ВИДЕО)
|26.09 21:16
В Подмосковье у памятника обнаружили тело младенца
|26.09 19:31
Обливший фотографии Стерджеса мочой арестован
|26.09 17:47
Очередной стреляющий свадебный кортеж: в Москве был введен план "Перехват"
|26.09 17:23
В Твери инвалид поджег свою квартиру, потому что ему надоело жить одному
|26.09 17:17
В ближайшие полгода в России вырастут цены на импортную технику
|26.09 16:45
В центре Москвы по офису ползала ядовитая змея