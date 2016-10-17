20 октября в Алеппо затихнет стрельба

«Гуманитарная пауза» в сирийском городе Алеппо начнется 20 октября. Это позволит мирным гражданам покинуть город. Эту информацию предоставил СМИ начальник Главного управления Генштаба России генерал-лейтенант Сергей Рудской.

По словам генерала, эти перерывы предназначены для того, чтобы оставшиеся в Алеппо мирные граждане смогли покинуть город в относительно безопасных условиях. Также появится возможность оказать помощь раненым. В этот период будет осуществляться эвакуация тяжелораненых и больных. Обстрел будет прекращен с 8 до 16:00 мск.

Также представитель управления генерального штаба уведомил, что по запросу гуманитарных организаций, ВКС РФ смогут оперативно организовать прекращение огня и обеспечить доступ медиков в город.

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