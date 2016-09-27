Северная Корея заявила, что ядерное оружие у нее почти готово

В пресс-релизе посольства КНДР в России, поступившем в СМИ, говорится, что разработка в стране ядерного оружия «в основном завершена». Пхеньян уверяет, что закончил необходимые исследования в этой области.

КНДР сообщает, что в последнем испытании были окончательно проверены и подтверждены «главные черты устройства» и его действия, а также технические свойства и мощь стандартизированной ядерной боеголовки для стратегических баллистических ракет частей артиллерии "Хвасон".

Северокорейцы уверяют, что полностью освоили технологии выпуска и использования расщепляемых веществ разного вида, что позволит стране выпускать в нужном количестве ядерные боеголовки различного назначения, передает РИА Новости.

Вместе с тем, специалисты давно замечали, что создать «ядерное устройство» - это не значит создать ядерную боеголовку или ракету.