На выставке "Армия-2016" в подмосковной Кубинке продемонстрировали публике российскую разработку - робототехнический комплекс "Уран 9". Робот с 30-миллиметровой пушкой, 4 противотанковыми ракетами и пулеметом.

По своим боевым возможностям «Уран-9» вполне сравним с легким танком или БМП. Действовать робот может как автономно, так и управляясь дистанционно, по словам специалистов- разработчиков машины из 766-го Управления производственно-технологической комплектации Министерства обороны России.

Пока робот не может вести бой самостоятельно из-за недостаточной отработки алгоритма распознавания целей "свой-чужой", но создатели машины над этим работают.

Международный военно-технический форум "Армия-2016" проходит в Московской области с 6 по 11 сентября.