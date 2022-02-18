Могут поблагодарить за освобождение в 1945-м, а могут припомнить танки в 1968-м

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

18 февраля 2022, 14:50 Источник: pora-valit.livejournal.com

Чехия стабильно входит в десятку стран, которые россияне выбирают для эмиграции. По данным Чешского статистического управления сегодня здесь живет более 40 тыс. наших бывших соотечественников. Понять их несложно: хорошая экология, сравнительно недорогая недвижимость, качественная медицина и бесплатное высшее образование делают Чешскую Республику вполне комфортной страной для жизни. Впрочем, и при всем положительном находятся и минусы.

1. Ненавязчивый сервис

Длинные очереди в магазинах и госучреждениях, нерасторопные механики в автомастерских, грубоватые врачи, медсестры и полицейские — такова чешская повседневная реальность. Это считается нормой, так что никто не жалуется. Хуже всего обстоят дела с уровнем сервиса в индустрии красоты: особого спроса на услуги парикмахеров, визажистов и косметологов среди местных жителей не наблюдается, поэтому найти хорошего мастера непросто и, скорее всего, им окажется выходец из России или Украины.

2. Медленное течение жизни

С одной стороны, чешская неторопливость гораздо лучше нашей вечной спешки и судорожных попыток все успеть, но встроиться в этот медленный ритм непросто. По своему собственному признанию, чехи следуют негласному правилу — «одно дело в день». Именно поэтому записываться к врачу иногда приходится за полгода, к парикмахеру — за месяц, ждать обслуживания кондиционера не одну неделю, а косметический ремонт в офисе имеет все шансы затянуться на несколько месяцев. Впрочем, на электронное письмо с пометкой «срочно» чехи, так уж и быть, ответят — дней через 5, если повезет.

3. Невысокие зарплаты

Зарплаты в Чехии ниже, чем в Западной Европе, и, хотя цены на продукты и товары первой необходимости тоже невысоки, в целом по покупательной способности населения страна уступает соседним Австрии и Германии. Минимальный заработок — 580 EUR, средний — около 1100 EUR после вычета налогов. Почти четверть семейного дохода уходит на оплату коммунальных услуг. Больше всех зарабатывают программисты, инженеры и сотрудники банков — свыше 1500 EUR. Самые высокие зарплаты — в Праге и Брно, самые низкие — в Карловых Варах и Пардубице.

4. Процветающая бюрократия

Бумажная волокита, бесконечное ожидание виз и разрешений на работу, постоянные переносы сроков... да, чехи знают толк в бюрократии. Оформление даже самой незначительной справки занимает немало времени, поэтому подавать документы нужно заранее, не рассчитывая, что их рассмотрят за день. Порой сами чиновники путаются в нюансах законодательства, что только затягивает процесс. Органы власти работают строго по будням до 17:00, и чтобы попасть на прием придется отпрашиваться с работы. Одна из самых бюрократизированных структур — Министерство внутренних дел, занимающееся вопросами иммиграции. Ждать получения долгосрочной рабочей визы и гражданства приходится очень долго, нередко россиянам отказывают без объяснения причин. «Проще официально поселиться на Марсе, чем в Чехии», — резюмируют переселенцы.

5. Отношение к иностранцам

В целом чехи миролюбивы и дружелюбны, но в национальном сознании еще жива память о долгих столетиях, когда у них не было собственного государства. Поэтому к иностранцам здесь относятся настороженно и считают чужими даже тех, кто живет в стране давно, а русских воспринимают очень неоднозначно из-за событий XX века. В детском саду, школе и даже при ведении бизнеса к эмигрантам чехи относятся так же, как к своим. «К русским отношение нейтральное. Старшее поколение может как поблагодарить за освобождение от нацистов, так и припомнить советские танки в 1968 году».