О том, как и почему на Донбассе началось обострение

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18 февраля 2022, 12:52 Источник: diana-mihailova.livejournal.com

Военные, которые сейчас находятся на передовой рассказали, что за последнее время обе стороны подтянули к передовым позициям огромное количество вооружения из резервных частей, буквально нафаршировав линию фронта свежими подразделениями и боевой техникой.

Все пойдет по нарастающей

Логично, что в условиях концентрации войск и информационной накачки тревожными слухами о "вторжении", нервы противников по обе стороны фронта напряжены до предела.

"Произошло то, что должно было произойти: у кого-то не выдерживают нервы, и он нажимает на спусковой крючок. Дальше начинается "эффект домино". На выстрел зеркально отвечают с той стороны. Потом подключаются соседи с флангов. Никакой корректировки не ведется, все стреляют не прицельно, просто в ту сторону. Это тревожащий огонь, как бы на всякий случай. Им показывают: мол, мы здесь, на позициях, и готовы вас встретить по полной программе.

К стрелковому огню на передовой тут же подключается артиллерия и танки со второй линии

У сепаров все обстоит точно так же: все на взводе, поэтому с той стороны тоже часто начинают палить, просто зафиксировав движение с нашей стороны. Если такая ситуация сохранится, все пойдет по нарастающей", - рассказал о настроениях офицер одного из подразделений ВСУ, находящийся на передовой.

По словам военного, на первой линии фронта по-прежнему действует официальный запрет на открытие огня...

Однако негласно командование с позавчерашнего дня спустило устное распоряжение на право подразделений открывать огонь в случае любого движения противника. И оно не требует отчета по поводу выстрелов в сторону противника.

Вполне вероятно, на позициях это неофициальное указание было воспринято военными буквально - как разрешение стрелять в любой непонятной ситуации.

Обострение странным образом совпало с визитом в зону проведения ООС Зеленского...

В связи с накалом обстановки Украина инициировала внеочередное заседание Трёхсторонней контактной группы (ТКГ), чтобы обсудить обострение ситуации на Донбассе.

Администрация президента США утверждает, что сейчас все признаки свидетельствуют о подготовке Россией "неминуемого вторжения" в Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на брифинг заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Свидетельства "на земле" заключаются в том, что Россия движется на этой неделе в направлении неминуемого вторжения", - заявила Карин Жан-Пьер. По ее словам, сейчас наблюдается "увеличение числа" не соответствующих действительности заявлений Москвы по ситуации вокруг Украины.

"А ранее о вторжении в течение "нескольких дней" говорил Байден. Интересно, они вообще отдают себе отчёт, что за слова надо отвечать? Извинится ли "дедушка Джо" за свой прогноз, если в течение "нескольких дней" вторжения не будет? Конечно нет. Также как никто не извинился за прогнозы "вторжения 16 февраля". Просто перенесли его на "несколько дней". А через несколько дней перенесут ещё на "несколько дней". С таким подходом курс гривны скоро уйдёт за 30".

Напомним, ранее мы писали о том, что издание Politico, которое ранее сообщало о "вторжении России 16 февраля", теперь называет новые "временные рамки", за которыми действительно стоит следить. Речь идет о том, что произойдет (или опять не произойдет) после 20 февраля...