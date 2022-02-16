Власти Нью-Йорка уволили более тысячи городских служащих

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16 февраля 2022, 16:33 Источник: levik.blog

Вот так новость! Вчера власти Нью-Йорка уволили 1430 сотрудников различных городских служб за то, что те отказались прививаться от коронавируса. Как оказалось, для некоторых отказ от вакцины - вещь настолько принципиальная, что они даже готовы потерять из-за неё работу!

Газеты пишут, что это самое массовое увольнение из-за непривитости в стране, однако оно коснулось меньше одного процента различных городских работников - ведь всего на город в той или иной форме работает 370,000 человек! Требование сделать прививку или потерять работу были введены ещё в октябре предыдущим мэром, Биллом Де Блазио, и до последнего было не ясно, станет ли наш новый мэр, Эрик Адамс (на снимке), увольнять несогласных.

Изначально указ мэра был нацелен на то, чтоб уговорить сотрудников делать прививки. А Де Блазио приказал платить городским служащим, которые сделают прививку в октябре надбавку в $500. А Адамс, объявляя, что готов в этом вопросе следовать линии предшественника сказал: "Мы хотим прививать людей, а не увольнять."

И мера действительно имела довольно заметный эффект:

До указа лишь 84% служащих города были привиты, а в результате постановления свыше этот показатель подскочил до 95%. Но, остались те, кто до сих пор не хотел прививаться, и на этой неделе некоторые из них, по приказу нового мэра окончательно лишились работы.

На самом деле вчерашнее увольнение - это не такой резкий шаг, как может показаться...

Вернее, резкий то уже был. Дело в том, что согласно осеннему приказу, все городские работники, кто не сделал себе хотя бы один укол, отправлялись в неоплачиваемый отпуск уже тогда. По сути они уже с ноября не работали, и не получали зарплат, но за ними оставались закреплённые позиции в городских службах (куда, кстати, не так-то легко попасть).

Этим отпускникам давалось несколько месяцев на то, чтоб всё-таки привиться, и восстановиться в должности. Или же они могли подать на отсрочки по религиозным или медицинским соображениям. Но на прошлой неделе этот период подошёл к концу, и вот, те, кто не получил (или не запросил) этих отсрочек были в понедельник уволены.

В их числе около 900 сотрудников сферы образования, где-то 100 - из департамента социального жилья, и ещё 36 человек - из полиции.

На прошлой неделе говорилось, что около 3000 человек будут подлежать увольнению. Для того, чтоб сохранить свою работу им надо было получить лишь первую дозу вакцины, но некоторые из них явно решили, что принцип важней. В итоге 1430 были уволены. Очевидно, остальные всё же решили пойти сделать укол. Или, может они... пошли другим путём?...