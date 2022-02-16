То, чему слепо верят 70% людей, превращается в

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16 февраля 2022, 15:17 Источник: alex-rozoff.livejournal.com

Полезная работа ученых состоит в том, чтобы производить знания, конвертируемые в технологии, применение которых повышает благополучие людей, расширяет их возможности, приносит конкретную практическую пользу.

Ни для чего другого наука не нужна...

Наука в XIX веке и большей части XX века занималась тем, за что ей платят, и благодаря этому материальное благополучие людей стремительно выросло по всем параметрам.

Однако в конце XX века уже появилась какая-то гниль

Наука в XXI веке это уже почти сплошная идеологическая гниль

Ученые в основном махнули рукой на будущее своей профессии, и просто отрабатывают гранты, выдавая в качестве «научного результата» - любой абсурд, который угоден заказчику.

Наука постепенно перестает решать реальные проблемы людей, вместо этого изобретая вымышленные угрозы, и создавая искусственные проблемы... По сути так же, как это делают мировые религии

В результате этого очередное поколение (миллениалы) уже живет хуже и беднее, чем предыдущее поколение. Впервые в истории машинной цивилизации, благосостояние людей стало падать от поколения к поколению.

Почему такое стало возможным...

Ученые, на этот раз настоящие, провели эксперимент, в рамках которого доказали, насколько легко можно убедить большинство людей в правдивости даже откровенного бреда. Если поставить под каким-либо утверждением подпись известного ученого или духовного гуру, большая часть людей, безо всяких сомнений, поверят в подлинность и «мудрость» изречения. Причем не важно, поняли они суть сказанного, или даже не вникали в идею.

Для создания бредовых изречений ученые использовали сервис New Age Bullshit Generator. При каждом обновлении страницы, сайт создает предложения и фразы, которые содержат в себе много «умных» слов, благодаря чему они выглядят как что-то мудрое и глубокомысленное.

Эксперимент показал, что 70% людей приняли за правду даже самый откровенный бред, если под ним стояла подпись ученого. Духовные гуру тоже пользуются у людей большим авторитетом — если под записью стояла их подпись, словам верило 55% добровольцев.

Перед проведением эксперимента, ученые попросили людей заполнить анкету, при помощи которой определили уровень их религиозности. Неожиданно, но религиозные люди верили текстам с подписью ученых больше, чем словам, сказанным духовными гуру.

Ничего удивительного, что такой эффективный инструмент пропаганды был присвоен истеблишментом и превратился в (по-советски говоря) идеологический отдел обкома правящей партии. Где какая партия правит - там такой и обком.

В эру глобализации обком общий, и наука идеологически бредит по унифицированному заказу. Тут вам и глобальное потепление от антропогенного CO2, и пандемия COVID-19, и научно-доказанная польза веганства, и угроза бытового пластика, и "у нас нет планеты-Б", и "у нас есть устойчивое развитие", и прочая, и прочая, и прочая...