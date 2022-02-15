«День вторжения» украинцам пришлось поменять на «День единения»

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15 февраля 2022, 12:53 Источник: amarok-man.livejournal.com

Всё, "вторжение" России на Украину отменяется. CNN об этом сказало. Из-за теплой погоды и распутицы Вооруженные силы России вероятно не смогут вторгнуться на Украину 16 февраля. Такие сомнения по поводу якобы подготовленного российского нападения высказали на американском телеканале CNN.

Журналисты из США заявили, что из-за грязи российская техника, якобы не сможет развить наступление. Однако, по их словам, Россия все равно имеет возможности для атаки благодаря своей авиации и дальнобойной артиллерии. По мнению «Страны», американские медиа начинают готовить зрителей к тому, что «российского вторжения на Украину» не будет.

Вот ведь, сами назначили дату когда Россия нападет, сами же отменили...

И так уже ...сколько раз с ноября месяца. Запугали Украину и Зеленского своими назначениями даты "вторжения" России. Уже и дипломатов своих вывезли, и остальные страны за американцами потянулись...

Однако распутица, грязь, танки не пройдут...

Всё, пора отменять "вторжение". О чем CNN и объявило... Сейчас в Белом доме обдумывают на какое число следующее вторжение назначить. На Украине уже нервный тик от заявлений Байдена...

Теперь, уж, как поля подсохнут...

Только вот Зеленский об этом не знает. Сказал всем 16 февраля повязать желто-голубые ленточки... в знак "единения и сопротивления вторжению".

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил 16 февраля "Днем единения", в этот день на домах и сооружениях во всех населенных пунктах необходимо будет поднять государственный флаг Украины.

«Нас пугают великой войной и еще раз назначают дату военного вторжения. Это уже не в первый раз. Но наше государство сегодня сильно, как никогда...»

А, собственно, кто пугает? И кто назначает эту дату? И кто отменяет её же? "Это уже не в первый раз" - это "да"! Верно подметил

«Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим. У нас прекрасная армия. Наши ребята обладают уникальным боевым опытом и современным оружием. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад...»

«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство...»

«У нас одно большое европейское стремление. Мы хотим свободы и готовы бороться. Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться...»

"16 февраля необходимо поднять Государственный Флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах, исполнить в 10.00 (11.00 мск) гимн Украины"

Ну и флаг вам в руки... Ура!