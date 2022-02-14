Конгресс США рассмотрит законопроект под названием «Стоп КПК»

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14 февраля 2022, 18:08 Источник: alexandr-rogers.livejournal.com

Если кто-то думает, что американцев заклинило на санкциях только против России, то он ошибается. В отношении Китая у них аналогичная шизофрения. На днях в Конгресс США подали очередной законопроект под громким названием «Стоп КПК», который вводит санкции против членов китайской коммунистической партии и их родственников.

Одна из авторов данного законопроекта, Лиза МакКлейн, заявила «Этот акт ограничивает путешествия членов КПК и их семей в США, а также вводит финансовые санкции против этих людей. Этот билль посылает сильное сообщение, что поведение Китая недопустимо».

Да, крепкие орешки уже не те…

После чего она добавляет, что «Байден не может быть достаточно строг к Китаю, поэтому это приходится делать Конгрессу».

В разъяснении к данному законопроекту говорится, что «дочь Си Цзиньпина не сможет учиться в Гарварде». А она, вообще-то, хотела? Можно подумать, Си не отдаст дочь в Гарвард – и всё, Америка победила...

Там на днях товарищ Ху Ксидзин, бывший главред китайской «Глобал Таймс», написал в своей колонке, что в ответ Китай зеркально введёт санкции против американских политиков. И американские сенаторы радостно заголосили «Ага! Мы зацепили их за живое!»

Так же сенаторша МакКлейн прокомментировала статью товарища Ху «Я не собираюсь посылать своих детей в Конфуцианский институт в Китае. Так что не переживаю из-за китайского ответа».

А с чего она взяла, что китайцы переживают из-за невозможности поступать в Гарвард? Мы тут на днях в очередной раз были свидетелями хвалёного оксфордского образования, когда выпускница оного разделяла татарское и монгольское вторжения. А еще она не в курсе, что Воронеж и Ростов находятся в России.

Может и не нужно китайцам такое «образование»? Умнее будут...

Уже и так в народе ходит свежая шутка, что в случае ядерной войны Россия останется невредимой. Потому что американцы не найдут её на карте…

Кстати, поводом для санкций предлагается сделать «какое-нибудь нарушение прав человека, неважно где – в Гонконге против уйгурских мусульман или на Тайване».

Мне вот интересно, как Китай может «нарушать права человека на Тайване», если США не признают его частью Китая? Где логика?

Да плевать! Хоть издевательства над серыми марсианскими человечками, которых госпожа МакКлейн начинает видеть после парочки белых дорожек законотворчества. «Для лечения используйте спиртовую настойку чего угодно».

Что характерно, МакКлейн – конгрессвумен от штата Мичиган. Видимо считает, что Детройт атомными бомбами разбомбили китайцы во время Второй мировой. С неё станется.

В ходе своего эмоционального выступления госпожа МакКлейн несколько раз повторяла «Weakness breeds aggression». Снова и снова. «Слабость порождает агрессию»

И тут она права. Только забыла уточнить, что это американская слабость порождает американскую агрессию. Им страшно, и поэтому они бряцают оружием и истерят «нужно больше санкций, против всех подряд!».