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14 февраля 2022, 15:25 Источник: watermelon83.livejournal.com

Вовсе не случайно, что понедельник мы начинаем с операции "Чайник", проходившей в штатах в феврале - мае 1955 года. Операция эта, несмотря на активное участие военных, носила исключительно научный характер. Американские ученые искали ответы на извечные вопросы, терзавшие исследователей атома.

Что будет, если сбросить на людей атомную бомбу? Нет, не на субтильных азиатов, а на бравых американцев. Конечно, не прямо на них, но где-нибудь рядом. Появятся ли мутанты? Быть может, великаны с огромными пятками, способными растоптать коммунизм в Юго-Восточной Азии? Кто знает! Только наука могла поставить последнюю точку в этом споре. Однако не одни лишь мутанты или родившиеся у них дети с голубыми глазами и сверхспособностями, интересовали ученых той эпохи.

В неизбежной атомной войне будущего ключевое значение приобретала архитектура...

Интересовала её способность выдерживать испепеляющий все живое огненный смерч и губительную для "красных" радиацию. Здания свободного мира обязаны были выстоять там, где развалился бы "коммунистический барак".

Поэтому 5 мая 1955 года в рамках операции "Чайник" был произведен взрыв под кодовым названием "Яблоко-2". При помощи 29 килотонн науки, человечество узнало, что будет если взорвать атомную бомбу неподалеку от двух одноэтажных и такого же количества двухэтажных зданий из кирпича и бетона, а также с манекенами внутри, достоверно изображающими простых американцев.

Неподалеку - в радиусе 1,5 км от металлической 150-метровой вышки, где и разместилась бомба...

За взрывом с интересом наблюдали журналисты и кино-телеоператоры, военные и нацгвардейцы, а также добровольцы гражданской обороны. Все они были вооружены сверхтемными очками. Благодаря этому, снятые на пленку кадры навсегда сохранились в истории под видом операции "Кий", а наука еще на шаг приблизилась к пониманию природы ядерной войны и сохранности консервов в условиях радиоактивной местности...