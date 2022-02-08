Марсоход успешно восстановился и возобновил научные наблюдения

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8 февраля 2022, 13:54 Источник: kiri2ll.livejournal.com

Находящийся на поверхности Марса зонд Insight успешно восстановился после нахождения в безопасном режиме и возобновил научные наблюдения. Однако по прогнозам руководства миссии, уже к концу этого года аппарат прекратит работу из-за проблем с энергией.

Об этом было заявлено на состоявшейся 3 февраля рабочей встрече группы MEPAG, занимающейся менеджментом марсианских проектов NASA.

Insight вошел в безопасный режим в начале января 2022 года. Причиной стала региональная пылевая буря. Поднятая в марсианскую атмосферу пыль закрыла небо, уменьшив количество энергии, вырабатываемой солнечными батареями зонда. В результате специалисты группы сопровождения миссии приняли решение приостановить все операции с зондом и ждать завершения бури.

К счастью, буря оказалась не особенно сильной. Коэффициент запыленности марсианской атмосферы («тау») не превысил двух. В своем нынешнем состоянии Insight способен выдержать бурю с показателем в 4 «тау». Для сравнения, «тау» пылевой бури, погубившей в 2018 году марсоход Opportunity, достигал 10.8.

Однако, хоть Insight и пережил непогоду, ближайшие перспективы аппарата оставляют желать лучшего. Из-за постепенно накапливающейся на поверхности его солнечных батарей пыли, зонд получает все меньше и меньше энергии. По текущим оценкам руководства проекта, уже к маю – июню ее станет недостаточно для питания научных инструментов Insight. А к концу 2022 года ее перестанет хватать для обогрева основных систем. В результате, Insight попросту замерзнет во время одной из ночевок.

Чтобы хоть как-то продлить работу Insight, инженеры миссии прибегли к весьма необычному методу

Используя закрепленный на руке-манипуляторе аппарата ковш они зачерпывают немного песка, а затем высыпают его рядом с батареями зонда. Марсианский ветер подхватывает песчинки, и они сбивают часть пыли с панелей. Подобная операция позволяет увеличить выработку батарей зонда на 1 – 3%. Но пока что это лишь оттягивание неизбежного. К большому сожалению, пыль накапливается быстрее, чем ее удается сбить. И если через Insight не пройдет что-то вроде смерча, 2022-й станет последним годом для миссии.

Insight находится на Марсе с ноября 2018 года

Аппарат предназначен для изучения внутреннего строения и тектонической активности Красной планеты. За время работы она зафиксировала ряд марсотрясений, а собранные им данные позволили оценить размеры ее ядра. Научная программа Insight была рассчитана на два года, впоследствии она была продлена до конца 2022 года.