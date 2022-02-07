Россия перекрывает Шестому флоту США возможную угрозу с Запада

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7 февраля 2022, 19:00 Источник: greenchelman-3.livejournal.com

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» внезапно включил маячок Автоматической идентификационной системы (датчик AIS). Об этом сообщают наблюдатели, ведущие мониторинг перемещения боевых кораблей в мировом океане. Оказалось, что ударная группа Северного флота не стала задерживаться у Британских островов и направилась в Средиземное море, собираясь войти в него через Гибралтарский пролив.

По-видимому, вместе с крейсером идут также фрегат «Адмирал Касатонов» (носитель гиперзвуковых ракет «Циркон») и большой противолодочный корабль (БПК) «Вице-адмирал Кулаков».

Напомним, 2 февраля через Суэцкий канал в Средиземное море вошла ещё одна группа ВМФ РФ. В ее составе – ракетный крейсер «Варяг» (аналог «Устинова» и «Москвы») и БПК «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота.

Более того, вчера Севастополь покинул ракетный крейсер «Москва». Он тоже идет в Средиземное море. Выходит, что впервые после распада СССР российский флот соберёт столь мощную группировку кораблей на южном фланге НАТО: три ракетных крейсера проекта 1164 «Атлант», два БПК, один фрегат.

При этом не стоит забывать, что в акватории Черного и Средиземного морей находятся фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров». Их точная локация пока неизвестна. Также Черноморский флот располагает шестью подлодками, часть из которых развернуты в Средиземном море.

В экспертном сообществе ширится мнение, что наблюдаемое перебазирование российского флота проводится неспроста...

В Средиземном море на постоянной основе действует Шестой флот США, в составе которого в настоящий момент находятся авианосец USS Harry S. Truman, ракетный крейсер класса «Тикондерога», а также несколько эсминцев УРО класса «Арли Бёрк». Буквально на днях группа потренировалась обеспечивать воздушное прикрытие сухопутных подразделений в странах Восточной Европы. Палубные истребители-бомбардировщики F/A-18 Super Hornet, взлетев с авианосца, нанесли визит в воздушное пространство Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Румынии и других государств НАТО.

Таким образом, мощная группировка российских кораблей, формируемая в Средиземном море, призвана парировать возможную угрозу со стороны Шестого флота США в случае начала конфликта на Украине. Более того, ударное соединение ВМФ РФ фактически полностью перекрывает собой вход в Дарданеллы, что делает невозможным переброску кораблей ВМС США в Черное море. Здесь стоит напомнить, что авианосная ударная группа противника является «первым клиентом» для ракетных крейсеров проекта 1164 «Атлант», – именно для уничтожения АУГ советские конструкторы и создавали эти мощные корабли, несущие по 16 восьмитонных сверхзвуковых ракет П-1000 «Вулкан».

На этом фоне вполне оправданным выглядит и переброска МиГ-31К с аэробаллистическими ракетами «Кинжал» в Калининградскую область 3 февраля. Таким образом Россия закрывает для противника и западное направление.