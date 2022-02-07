Болгария поперхнулась азербайджанским газом

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7 февраля 2022, 14:53 Источник: diana-mihailova.livejournal.com

Руководство Болгарского энергетического холдинга (БЭХ) накануне освободило от занимаемых должностей членов совета директоров компании «Булгаргаз» Николая Павлова, Светослава Делчева, Диану Боневу, Илияна Дукова и Николая Дончева. Как сообщило Болгарское национальное радио, новым директором компании назначен Людмил Йоцов, а председателем совета директоров стал Иван Топчийски.

Министр энергетики страны Александр Николов пояснил, что решение о смене совета директоров «Булгаргаза» было принято по итогам проверки, которую проводил БЭХ.

Стало известно, что «кадровая чистка» в болгарском газовом операторе вызвана тем, что его руководство не обеспечило «эффективной и своевременной» поставки природного газа из Азербайджана.

«Несколько недель назад началась проверка компании „Булгаргаз“, инициированная БЭХ, и на основании собранных данных, в том числе в нынешней ситуации с ценами на теплоснабжение, было принято это решение», — сообщил Николов.

Глава Минэнерго Болгарии выразил сомнения, что руководство компании в условиях кризиса действовало рационально...

Помимо претензий относительно «провала» на азербайджанском направлении, руководству «Булгаргаза» также вменили утечку информации о деталях соглашения с Баку по импорту голубого топлива с месторождения «Шах-Дениз» на каспийском шельфе. Ранее в болгарские СМИ просочилась информация о том, что в случае, если интерконнектор Греция-Болгария (IGB) не будет введëн в эксплуатацию к 30 июня 2022 года, Азербайджан имеет право требовать от «Булгаргаза» штраф за неустойку.

Баку таким образом сможет использовать банковскую гарантию, которую ему предоставил «Булгаргаз» во время подписания соответствующего договора и получить компенсацию в десятки миллионов долларов в месяц, заявили источники в компании.

Выступая 6 января в парламенте Болгарии, министр Николов заявил, что из-за задержки строительства интерконнектора IGB София теряет 750 тыс. евро в день, а за последний год она уже понесла убытки в более 250 млн. евро.

В случае задержек в строительстве газового интерконнектора между Грецией и Болгарией «Булгаргазу» придëтся вести срочные переговоры по вопросу продолжения поставок азербайджанского газа по альтернативному маршруту, указали ранее в этом месяце в болгарской компании.

В настоящее время азербайджанский газ доставляется в Болгарию по альтернативному маршруту из-за задержек со строительством IGB. София получает от Баку около 350 миллионов кубометров газа в год, хотя согласована поставка одного миллиарда кубометров в год. Срок действия соглашения с Азербайджаном истекает 30 июня 2022 года.