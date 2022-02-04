Альтернатива блоку НАТО должна помочь победить американцев

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4 февраля 2022, 13:33 Источник: www.ng.ru/blogs/pasternak

Президент России Владимир Путин пишет большую статью для информационного агентства «Синьхуа» (крупнейшего и влиятельнейшего СМИ в Китае), в которой подчёркивает важность развития политических и экономических связей между Москвой и Пекином в рамках объединения БРИКС.

Тут же ведущий учёный-исследователь Академии общественных наук КНР (одного из лучших китайских think tanks) Люй Пин публикует материал о небывалых достижениях двух стран за последнее время в российско-китайских отношениях, которые крепнут не по дням, а по часам.

Далее. В конце января президент ЮАР Сирил Рамафоса заявляет, что Южная Африка намерена существенно укрепить экономическое и культурное сотрудничество с Китаем в рамках БРИКС. При этом ЮАР непрозрачно намекает на увеличение потока инвестиций, импорта китайских товаров и продукции, идёт налаживание международных экономических связей с китайским бизнесом. Очевидно, что Южная Африка, как страна-лидер и одна из ведущих экономик континента, намерена дальше активно использовать БРИКС и тесные связи с Китаем для усиления внешнеполитического влияния в Африканском Союзе (АС).

А вот ещё. Индия и Россия проводят консультации по вопросам работы Совета Безопасности ООН по случаю российского председательства в СБ. По сути, Москва и Нью-Дели здесь ведут себя как давние и близкие союзники. То есть, российские дипломаты для переговоров на тему СБ ООН выбрали именно Индию, чтобы ещё раз обсудить общее видение международной политики. Это важный символический знак.

И напоследок. Совершенно неслучайно в Кремле проходила встреча президента Путина с лидером Аргентины Альберто Фернандесом. Всё это ради поиска хоть каких-то союзников – ведь мы все тут уверены, что за окном уже новая Холодная война!

Латинская Америка вроде бы вновь должна нам помочь победить американцев…

Обывателю весь этот процесс с укреплением международных связей России в рамках БРИКС с Китаем и Индией преподносится как альтернатива союзу НАТО.

Но в реальности – у нас здесь каждый сам по себе...

У Китая – свои амбиции, у ЮАР – свои, у Индии – вообще существенные военно-политические разногласия с Пекином (они не забыты даже в рамках БРИКС). Поэтому России лучше восстанавливать связи с партнёрами по ЕС, с США, Великобританией и Канадой. И не ждать, что КНР или Индия станут воевать за русский Псков против британского или французского штыка. Не станут. Лучше вообще до штыков не доводить, а убрать их куда-нибудь подальше. Ведь, как известно, плохой мир ВСЕГДА лучше любой войны…