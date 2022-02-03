Украинский беспилотник-разведчик был перехвачен в районе Бреста

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3 февраля 2022, 18:16 Источник: greenchelman-3.livejournal.com

3 февраля в МИД Беларуси был вызван посол Украины в Минске Игорь Кизим. В белорусском внешнеполитическом ведомстве украинскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском украинскими силовиками БПЛА на территорию РБ.

Кроме того, в Минобороны РБ был вызван украинский военный атташе из посольства Украины в Минске полковник Сергей Кацуба. Ему была вручена нота протеста в связи с участившимися случаями нарушения госграницы РБ со стороны Украины.

Очередной недружественный шаг Украины по отношению к Белоруссии был надлежащим образом задокументирован белорусской стороной. Однако украинская сторона, как и в случае с военным вертолетом Ми-8, незаконно и демонстративно пересекшим воздушное пространство Белоруссии в начале декабря 2021 года, вероятно сообщит, что это «враждебная пропаганда».

24 января украинский небольшой БПЛА Spectator-М1 (производится в Киеве на ОАО «Меридиан» им. С.П. Королёва) незаконно пересёк воздушную границу Белоруссии, залетев на 40 км вглубь территории соседней страны. Он долетел почти до Бреста, пытаясь отснять территорию полигона «Брестский», где проходят совместные российско-белорусские военные учения «Союзная решимость-2022».

Вторгшийся в белорусское небо летательный аппарат не является природоохранным или сельскохозяйственным БПЛА, случайно залетевшим не туда – это беспилотник-разведчик одной из силовых структур Украины и те, кто им управляли, знали куда он держит путь. Белорусские пограничники зафиксировали нарушение, а система ПВО РБ осуществила принудительное приземление (перехват) летательного аппарата. Никакие разрекламированные защищенные каналы связи ему не помогли БПЛА осуществить свою миссию.

На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был направлен с территории Украины. Выяснены также место взлёта, момент пересечение госграницы и маршрут движения.

БПЛА запустили в 10:58 в районе деревни Пища Ковельского района Волынской области (Украина) в 1,7 км от границы с РБ. После набора рабочей высоты БПЛА пересек госграницу в районе деревни Хмелище Малоритского района РБ. В соответствии с полетным заданием БПЛА полетел в район полигона «Брестский».

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