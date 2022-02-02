Если Россию отключат от банковской системы SWIFT

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2 февраля 2022, 14:53 Источник: taxfree.livejournal.com

В случае введения жестких санкций против России из-за Украины доллар может подорожать до 103 рублей, а российская экономика — сократиться на 2,6%, прогнозируют аналитики BCS Global Markets. Инфляцию в этом сценарии они оценили в 13%. Все это ждет страну, если ее отключат от банковской системы SWIFT, полагают эксперты

Россию в случае введения новых западных санкций против нее из-за Украины ждут три сценария развития событий в 2022 году, говорится в прогнозе BCS Global Markets «Россия под угрозой санкций», подготовленном под руководством старшего экономиста компании Натальи Лавровой. Прогноз включает базовый и три альтернативных сценария, описывающих состояние экономики России при введении мягких, умеренных и жестких санкций.

Сценарий жестких санкций опирается на законопроект, внесенный конгрессменом-республиканцем Джимом Бэнксом. Он подразумевает введение индивидуальных ограничений, санкций против «Северного потока — 2», госкорпораций и госдолга страны, а также отключение ее от международной банковской системы SWIFT. Такой вариант влечет за собой экстремальные, но маловероятные последствия, считают эксперты.

Шок для экономики страны станет постоянным, так как рост ВВП будет сокращаться в течение двух лет с общей просадкой примерно на 4,7%. В 2022 году экономика России может сократиться на 2,6%. А ЦБ, вероятно, будет проводить более мягкую политику, в том числе предоставляя ликвидность наиболее пострадавшим банкам и предприятиям. Рубль рискует обвалиться до 103 рублей за доллар и 117 рублей за евро, а инфляция достигнет 12,8%, полагают эксперты.

К умеренным санкциям эксперты относят законопроект демократов, включающий ограничения против российских президента, чиновников и банков. При таком сценарии российская валюта может обесцениться на 15% до 88 рублей за доллар и до 100 рублей — за евро. Такой шок усилит инфляционное давление (7,9% в годовом выражении) и замедлит рост ВВП до 1,4% в 2022 году.

Сценарий мягких санкций предполагает, что они коснутся только отдельных людей и организаций, отмечают в BCS Global Markets. В этом случае в России сохранится экономическая неопределенность, считают аналитики. При таком развитии событий рубль продолжит обесцениваться и может ослабнуть на 6% — до 81 рубля за доллар. Инфляция в свою очередь превысит базовый уровень и составит 6,6% в годовом выражении. Рост ВВП замедлится до 2,4%. Общий экономический эффект аналогичен ежегодным потерям России с 2014 года после введения первых крымских санкций, заключают эксперты.

В базовом сценарии, при котором «санкционная сага продолжается», но ограничения не вводятся, к концу 2022 года средняя цена нефти марки Brent будет на уровне $84 за баррель, а рубль постепенно укрепится до 74,8 за доллар, полагают эксперты. Рост цен, скорее всего, будет повышенным и к декабрю составит 5,1% в годовом выражении, после чего замедлится в 2023 году. При этом сценарии ЦБ продолжит жесткую денежно-кредитную политику, в том числе из-за более «ястребиной» позиции регулятора в США.

Кроме того, аналитики оценили общее влияние западных санкций на деловую активность в России в период 2014-2020 годах. По их оценке, за этот период экономика страны потеряла около 0,3% годового роста ВВП, причем, этот эффект был связан с потенциальным ростом, то есть экономика потеряла базу для ускорения роста. Соответственно, к 2020 году санкции вместе с низкими ценами на нефть сделали для России почти невозможным увеличение темпов экономического роста и их восстановление до уровня начала 2000-х, заключается в документе.

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